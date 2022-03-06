Marcao’ya sert eleştiri! Olcan Adın: Tüm pislikleri yap, Galatasaray’a kaptan ol!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın, Konyaspor maçına kaptan olarak çıkan Marcao'ya Kerem Aktürkoğlu'na saldırması üzerinden tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor’a deplasmanda etkisiz bir oyunla 2-0 yenilerek iki maçlık galibiyet serisini kaybeden Galatasaray 35 puanla 12. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Olcan Adın, Twitter hesabından Konyaspor karşılaşmasına kaptan olarak çıkan Brezilyalı stoper Marcao’ya tepki gösterdi.

Adın, “Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at. Sahada bütün pislikleri yap. Gel Galatasaray’a kaptan ol. Ne güzel dünya ya!” dedi.

Olcan Adın, sezon başında Giresunspor ile deplasmanda oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’nun olayını hatırlatırken; bazı Galatasaraylı taraftarlar da Olcan Adın’a tepki gösterdi.

KORKUTAN ÇARPIŞMA

Maçın henüz 5. dakikası geçilmeden ev sahibi ekibin kullandığı kornerde topa yükselen Abdülkerim ve Marcao, kafa kafaya çarpıştı. Konyasporlu stoperin alnına, Galatasaraylı stoperin kafasına dikiş atıldı ve yaklaşık 3 dakikalık tedavinin ardından maça devam edildi.