Marco Silva resmen Fulham’da!

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Portekizli çalıştırıcı Marco Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Silva’nın asistanlığını, Fulham formasıyla altı buçuk yılda 250 maça çıkan kulüp efsanesi isim Luis Boa Morte’nin yapacağı belirtildi.

Uzun süre Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Portekizli teknik adam, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle tarihi bir kulübün teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Kulübün sahiplerine bize olan inançlarını gösterdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara mesajım, başarılı omlak için hep birlikte sıkı çalışacağız, böylece sezon sonunda gurur duyabilecekler” dedi.

Premier Lig’de daha önce üç kulüp çalıştıran Silva, Hull City, Watford ve Everton’da görev aldı.