Marco Verratti transferinde Galatasaray devreye girdi!

Al-Ahli'nin Verratti transferi askıya alındı! Galatasaray, PSG'nin yıldız oyuncusu için devrede...

Sozcu.com.tr

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Al-Ahli, PSG’nin orta saha oyuncusu Marco Verratti ile yaptığı görüşmeleri diğer adaylara yoğunlaşmak için dondurdu. Galatasaray öne çıktı.

Günler geçtikçe PSG’nin yıldız futbolcusu Marco Verratti hala bir kulüp bulamadı. Fransız gazetesi L’equip’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan’dan Al-Ahli geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varmış, ancak Verratti’nin menajeri karşı bir teklifle görüşmelere yeniden başlamak istemişti.

Bu durum, diğer orta saha seçeneklerindeki gelişmeleri beklemek üzere görüşmeleri askıya alan Suudi liderleri memnun etmedi. Rodrigo De Paul (Atletico), Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan) ve ismi açıklanmayan bir başka orta saha oyuncusu ile görüşmeler devam ediyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray’ın Veratti için devreye girdiği belirtildi. İtalyan yıldızın ağır mali şartlarının farkında olan sarı kırmızılılar, anlaşma zemini sağlanıp sağlanamayacağı konusunda PSG’nin kapısını çaldı.

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