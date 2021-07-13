Marcus Rashford, ırkçı saldırıda bulunanlara cevap verdi: “Kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim”

EURO 2020’nin Wembley’deki finalinde penaltılar sonucu kaybeden İngiltere’de hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri olan Manchester United yıldızı Rashford sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırılara, Twitter hesabından cevap verdi.

‘PENALTI VURUŞUM YETERİNCE İYİ DEĞİLDİ AMA…’

İtalya’ya normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda mağlup olarak tarihi bir fırsat tepen İngiltere atışları kaçıran isimlerden biri de genç yıldız Rasford olmuştu. Londra’daki dev maçın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Rasford maçtan 1 gün sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bütün takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakmış gibi hissettim. Bunun için çok üzgünüm. Maçtaki performansım sonrası bütün gün devam eden eleştirilerle sorunum yok. Penaltı vuruşum yeterince iyi değildi, daha iyisini yapabilirdim, kabul ediyorum. Ama kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim.”

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İngiltere Milli Takımı’nın formasını giymekten gurur duyduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, “Bu formayı giydiğim için, beni destekleyen ailemin yanı sıra on binlerce İngiliz taraftarın da mutluluk duyduğunu biliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere’nin Manchester kentinde İngiliz futbolcunun fotoğrafının yer aldığı bir duvara, İngiliz taraftarlarca fiziksel saldırıda bulunuldu. İngiliz emniyeti, olay hakkında soruşturma açtığını duyurdu.