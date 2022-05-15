Marek Hamsik: Şampiyonluğu en çok hak eden takım bizdik

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik kupa töreninde yaptığı açıklamada, ''En çok hak eden takım bizdik'' ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’de 2021-2022 şampiyonluğuna ulaşan ve kupasına kavuşan Trabzonspor’da Marek Hamsik kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu bordo-mavili forma altında yaşayan Slovak yıldız harika duygular içerisinde olduğunu ve hayatı boyunca asla unutamayacağı şeyler yaşadığını belirtti.

‘TARİF ETMESİ ÇOK ZOR’

Özellikle ilk maçları oynadıktan sonra ‘evet, biz bu işi başarabiliriz, şampiyon olabiliriz’ dediğini aktaran Hamsik, “Harika bir takımımız var. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Mükemmel bir duygu şampiyon olabilmek. Sezon boyunca baktığımızda belki harika maçlar çıkaramadığımız anlar da oldu ama en çok hak eden takım bizdik ve biz şampiyon olduk. Hep beraber adım adım gittik. Hep beraber başardık. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Tarif etmesi bile çok zor ama hep beraber bunu başardık. Çok fazla an var. ‘Unutamadığın bir an hangisi?’ derseniz şu an ben bile hatırlayamam” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun hem kendisi hem de ailesi için inanılmaz olduğunu belirten Hamsik, “Taraftarlarımız uzun zamandır bu anı bekliyordu ve bu anı uzun zamandır inanılmaz hak eden bir kulüpten, şehirden ve taraftardan bahsediyordunuz. Herkesin hak ettiği bir şampiyonluk oldu” dedi.