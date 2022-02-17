Marek Hamsik’ten anlamlı hareket! ‘Dünyanın sana ihtiyacı var’
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik su krizine dikkat çekti. Marek Hamsik, 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun tanıtım filminde rol aldı.
Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, 20 Şubat Pazar günü iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için ‘Dünyanın sana ihtiyacı var’ sloganıyla koşulacak 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun tanıtım filminde oynadı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda rol alan Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, 2050 yılında su krizi yaşanması beklenen dünyaya bugünden mesaj veriyor.
Teşekkürler Grande
. Uluslararası #Trabzon Yarı Maratonu'nda iklim değişikliğine dikkat çekmek için koşuyoruz.
20 Şubat 2022pic.twitter.com/ULSwvDGRWP
— Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) February 17, 2022
Videoda Marek Hamsik, dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakan çocuk oyuncuya “Eğer gelecekteki çocukların da susuz kalmamasını istiyorsan dişlerini fırçalarken musluğu mutlaka kapatmalısın. Unutma! Dünyanın sana ihtiyacı var” ifadeleriyle seslendi.