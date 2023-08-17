Maribor-Fenerbahçe (Canlı Yayın)
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş heyecanı başlıyor. Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetin ardından, sarı-lacivertliler Slovenya'da tur için ter dökecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya’nın Maribor takımıyla karşı karşıya geliyor.
Ljudski Vrt Stadı’nda oynanan karşılaşma TSİ 21.15’te başladı. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetiyor. Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe’ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Maribor’un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.