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Marija Ilic’e milli davet

Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcularından Marija Ilic, Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

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Marija Ilic’e milli davet

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor ile finalde karşılaşacak olan Fatih Karagümrük’ün başarılı futbolcularından Marija Ilic, Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Karagümrük Kulübü, 29 yaşındaki defans oyuncusunu kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Kadın Futbol Takımımızın başarılı futbolcularından Marija Ilic, Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu tebrik eder ve başarılar dileriz.”

Futbol Gaziantep Kadın Karagümrük Sırbistan sosyal medya