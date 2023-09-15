Mario Balotelli, Adana Demirspor’a geri dönüyor

Adana Demirspor, kadrosunu Mario Balotelli ile güçlendirdi! İtalyan santrfor bu gece Türkiye'de olacak.

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Trendyol Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen Adana Demirspor, Mario Balotelli’yi kadrosuna geri katıyor.

İsviçre ekibi Sion ile olan sözleşmesini fesheden Balotelli, Adana Demirspor’la prensip anlaşmasına vardı. İtalya’da olan golcü oyuncu, bu gece Türkiye’ye gelecek ve resmi imzayı atacak.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Balotelli’nin yeniden takımımıza dönmesi bizleri çok mutlu etti. Hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık” dedi.

Balotelli, Adana Demirspor’da forma giydiği 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.