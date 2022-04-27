Mario Balotelli hayalindeki takımı açıkladı!

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı.

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Sezon başında Adana Demirspor’a transferolan 31 yaşındaki Mario Balotelli, ESPN’in Arjantin’deki bir yayınına katıldı. Eski takım arkadaşı Sergio Aguero ile bir canlı yayına katılan Balotelli, hayalindeki takımı açıkladı.

Adana Demirspor formasıyla oynadığı 30 maçta 13 gol atıp 6 asist yapan Balotelli’nin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren İtalyan golcü, Boca Juniors’ta oynamak istediğini açıkladı:

“Boca Juniors’ı seviyorum. Bir gün orada oynamak isterim. Riquelme beni ararsa hemen oraya giderim. Avrupa’daki bütün çocuklar, Boca’daki Riquelme ve Maradona’nın videolarını izleyerek büyüdüler. Onlar sayesinde Boca Juniors’ı biliyorum. Kariyerimin en az 1 yılını orada geçirmek istiyorum.”