Mario Balotelli için flaş transfer açıklaması

Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de boy gösteren Mario Balotelli ile ilgili sürpriz bir transfer gündeme geldi.

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Süper Lig’de transfer döneminin ilk gününden bu yana adı Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli için flaş bir açıklama geldi. İsviçre Ligi ekibi Sion’un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.

“HAFTALARDIR GÖRÜŞÜYORUZ”

Constantin yaptığı açıklamada, “Haberler doğru, Mario Balotelli ile haftalardır görüşüyoruz” dedi. Haberlerin gizli kalması için uğraştıklarını söyleyen Christian Constantin, “Gizli kalması için uğraştık ama bilgi İtalya’da ortaya çıktı. Transferde şansımızı tahmin etmek imkansız.” ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta 19 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.