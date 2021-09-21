Mario Balotelli Instagram hesabında bombaladı: ‘Beynimiz, ta.ağımız, yüreğimiz var’

Beşiktaş maçında Sergen Yalçın ile yaşadığı tartışmayla geceye damga vuran Mario Balotelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme oturdu.

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Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanında 3-0 geriye düşen Adana Demirspor, 90+7’de attığı golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Ancak maçın skorundan çok Mario Balotelli ve Sergen Yalçın arasındaki gerilim geceye damga vurdu. Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan ve 79. dakikada attığı golden sonra Beşiktaş kulübesine hareket yapan Balotelli, Sergen Yalçın’ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı “Beyni yok” yorumuna karşılık verdi.

Elleriyle kafasını göstererek Sergen Yalçın’ı işaret eden Balotelli sarı kartla cezalandırılırken, maçın bitiş düdüğünün ardından siyah beyazlı teknik ekiple İtalyan futbolcu arasında gerilim yaşandı. Maç sonu konu hakkında konuşan Sergen Yalçın, “Balotelli direkt bana hareket yaptı. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre hareket yaptığına oyunculuğumda da şahit olmadım. İlk defa görüyorum bunu. Geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasına ne kurduysa. Kendisi adına üzücü bir durum. Maalesef kendi seviyesini belli etmiş oldu. Yazık oldu biraz kendisi için. Çok samimiyetsiz bir hareket” ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Adana Demirspor’un golcüsü Balotelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bizim beynimiz, özellikle ta.ağımız ve yüreğimiz var. Bununla gurur guruyoruz” yazdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Mario Balotelli Barwuah (@mb459)’in paylaştığı bir gönderi





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