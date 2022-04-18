Mario Balotelli kırmızı karta tepki gösterdi

Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mario Balotelli, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa karşısında 45+3. dakikada yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören Mario Balotelli, Instagram’dan açıklama yaptı.

Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Balotelli, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. 31 yaşındaki İtalyan forvet, sosyal medya hesabından bacağının fotoğrafını koyarak şu notu paylaştı;

“Hala beni kötü biri olarak göstermeye çalışıyorlar. Bana güvenin, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarım ve tüm Adana Demirspor ailesinden özür dilerim. Türkiye Ligi. Bana kırmızı kart göstermek çok prestijli. Ancak siz daha rakibe kart göstermemeye devam edin. A, evet bunu kendi kendime yaptım.”