Mario Balotelli, Trabzonspor’da maçında yok!
Adana Demirspor forveti Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında ilk yarının son anlarında kırmızı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçında İtalyan oyuncu Mario Balotelli kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor forveti, 45+3’te Kasımpaşalı rakibi Doğucan Haspolat’ın bileğine basmasının ardından maçın hakemi Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla ilk kırmızı kartını görürken gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.