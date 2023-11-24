Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Alkol testini reddetti
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, dün akşam ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi. Polis, İtalyan oyuncunun alkol testine girmeyi reddettiğini doğruladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un oyuncusu olan Mario Balotelli, ülkesi İtalya’nın Brescia şehrinde aracıyla yoldan çıkarak trafik kaza geçirdi. Araçtan sendeleyerek çıkan Balotelli, alkol testine girmeyi reddetti.
İtalyan futbolcunun yara almadığı kaza sonrası aracının ağır hasarlı duruma geldiği görüldü.
Milli arada dizinden ameliyat olan 33 yaşındaki futbolcunun, ambulansa yürüyerek ayakta binmesi yüreklere su serpti.
ADANA DEMİRSPOR’DAN AÇIKLAMA
Sabah saatlerinde açıklama yapan Adana Demirspor Kulübü, “Dün ülkesi İtalya’da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verdi.