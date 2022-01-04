Mario Balotelli’nin corona virüsü testi pozitif!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'den Anadolu ekibini üzen haber geldi.
Lige verilen arayı memleketi İtalya’a geçiren Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Covid-19’a yakalandı. Adana Demirspor’dan yapılan açıklamada, Balotelli’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İşte Adana Demirspor’un Balotelli açıklaması:
“Futbolcumuz Mario #Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz.”
Futbolcumuz Mario #Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.
İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.
Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/MTYmZNsGQJ
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 4, 2022