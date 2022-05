Mario Balotelli’nin golü dünya gündeminde

Ligin son haftasında Adana Demirspor, Göztepe'yi konuk etti ve 7-0 mağlup etti. Maçta Mario Balotelli 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu.

Mario Balotelli'nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli'yi ve Adana Demirspor'u övdü.

Mario Balotelli, ceza sahasına girdikten sonra Göztepeli oyunculardan çalımlarla sıyrıldı sonrasında ise gol vuruşunu ‘rabona’ ile yaptı. İtalyan futbolcunun harika golü kısa sürede gündeme oturdu.

Balotelli, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza’nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan Süper Lig tarihinde Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.

Mario Balotelli scored today

Come for the stepovers

Stay for the rabona @AdsKulubu | #Puskas pic.twitter.com/rgWtMvELQN

— FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2022