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Mario Balotelli’nin golü dünya gündeminde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un İtalyan santraforu Mario Balotelli’nin Göztepe maçında attığı 5 gollük performansı dünya basınında yer aldı.

Yayınlanma: 08:59 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Mario Balotelli’nin golü dünya gündeminde

Ligin son haftasında Adana Demirspor, Göztepe'yi konuk etti ve 7-0 mağlup etti. Maçta Mario Balotelli 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu.

Mario Balotelli'nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli'yi ve Adana Demirspor'u övdü.

RABONA İLE BİTİRDİ!

Mario Balotelli, ceza sahasına girdikten sonra Göztepeli oyunculardan çalımlarla sıyrıldı sonrasında ise gol vuruşunu ‘rabona’ ile yaptı. İtalyan futbolcunun harika golü kısa sürede gündeme oturdu.

ALEX’TEN SONRA İLK KEZ!

Balotelli, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza’nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan Süper Lig tarihinde Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.

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