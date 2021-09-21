Mario Balotelli’nin Sergen Yalçın’a hareketi olay yarattı!

Süper Lig 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasına, Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Oyuna sonradan girip müthiş bir gole imza atan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesinin olduğu yere giderek Sergen Yalçın'ı hedef alan bir hareket yaptı. 90+7'de yine Balotelli'nin attığı golün ardından, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı.

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Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlı takımla saha içinde gerilim yaşadı. Vodafone Park’taki maça ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 79. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla müthiş bir gole imza atarak skoru 3-2’ye getirmeyi başardı. Golden sonra bir anda Beşiktaş yedek kulübesi önüne giden Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın’ı göstererek elini kafasına götürdü. Bu hareketle, Sergen Yalçın’ın geçmişte kendisiyle ilgili yaptığı bir yoruma karşılık verdiği iddia edilen Balotelli, 90+7’de beraberlik golünü de atınca maç sonunda ortalık savaş alanına döndü.

Sezon öncesinde Beşiktaş’ın da ilgilendiği İtalyan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın onay vermediğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda “Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı” ifadeleriyle Balotelli transferine karşı olduğunu söylemişti.

SERGEN YALÇIN “BEYNİ YOK” DEMİŞTİ

Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında yaşanan karambol sonrası yine Balotelli ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamladı. Gerginliğin had safhada olduğu maçın son düdüğüyle birlikte saha içinde ortalık karıştı. Beşiktaş teknik ekibi ve Balotelli arasında gerilim yaşanırken, görevlilier İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırdı.

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