Mario Gavranovic ve Carlos Mane ilk kez antrenmanda

Kayserispor’un yeni transferleri Mario Gavranovic ve Carlos Mane, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Mario Gavranovic, ilk antrenmanına çıktı. Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu çalışmalara başladı.

Yeni sezonda 19 numaralı formayı giyecek olan Mario Gavranovic, neşeli tavırları ile dikkat çekti.

Kayserispor’un bir diğer yeni transferi Carlos Mane de yeni takımıyla ilk kez antrenmanda yer aldı.

Kayserispor yeni sezona hazır

Öte yandan Kayserispor, 2021-2022 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda ligin yeni ekibi Altay'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde yaptı. Kayserispor'da Manuel Fernandes, Gustavo Campanharo, Ali Karimi ve cezalı kaptan İlhan Parlak Altay maçında forma giyemeyecek. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor akşam saat 19.40'ta özel uçakla İzmir'e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Altay-Kayserispor karşılaşması yarın saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.