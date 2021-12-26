Marius Sumudica: ‘Ağlıyormuş gibi olmayayım ama…’

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmandan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligin son sırasında kalmaya devam etti. Maçtan sonra yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica şu ifadeleri kullandı:

“BİZDEN 1 GÜN FAZLA DİNLENDİLER”

“Zor bir oyundu. Türkiye’nin güçlü takımına karşı oynadık. Bizden daha iyi oynadılar. Biz de elimizden geleni yaptık. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlenme şansı buldu. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınızda 48 saat sonra takımın toparlanması zor oluyor. İlk yarıda şanslar bulduk ama golü atamadık. Fenerbahçe bugün kazanmayı hak etti.”

“AĞLIYORMUŞ GİBİ OLMAYAYIM”

“Daha fazla konuşmak istemiyorum. Ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız bu, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz. Sonuç böyle oldu.”