Marius Sumudica, Süper Lig için telefon bekliyor!

Ligde daha önce 3 takım çalıştıran Marius Sumudica, Adana Demirspor iddialarıyla ilgili konuştu.

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Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor, 3 maçta alınan 2 puanın ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Adana temsilcisi, milli arada takımın başına yeni teknik direktör getirecek. Süper Lig’de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Marius Sumudica ismi ise Adana Demirspor için ortaya atıldı!

Romanya Ligi ekiplerinden Cluj’daki görevine son verilen Rumen teknik adam, “Türkiye benim ikinci ülkem gibi” diyerek Rumen gazeteci Emanuel Roşu’ya, “Orayı seviyorum ve orada harika hissediyorum. İnsanlarını ve futbolu seviyorum. Geri dönüşümle ilişkilendirilmekten onur duyuyorum” açıklamasını yaptı.

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Sumudica ayrıca Samet Aybaba’nın performanslarını beğenmediği, Belhanda ve Balotelli ile ilgili. olarak,”Onların 90 dakika sahada kalması gerektiğine inanıyorum. Maç esnasında herhangi bir anda oyunu lehinize çevirebilecek olağanüstü oyuncular” diye konuştu.