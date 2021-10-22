Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim’e saygı duyuyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ve futbolculardan Konstantin Maradishvili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Markus Gisdol, “Sonuç bizi üzdü. 75 dakikada iyi oynadık. Ancak şanslarımızı kullanamadık. Dominant bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ancak futbol bu, golü atan kazanıyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu maçı unutup, önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

GALATASARAY VE FATİH TERİM’E SAYGI DUYUYORUZ

Karşılaşma öncesinde Fatih Terim ile aralarında yaşanan diyalog sorulan Gisdol, “Fatih Terim ile kısa bir fikir alışverişi yaptık. Teknik direktörler kendi aralarında bunu yaparlar. Biz Galatasaray ve Fatih Terim’e saygı duyuyoruz. Maç bizim kontrolümüzde geçti. İlk golü biz atsaydık, galip geleceğimize eminim. Ancak futbol böyle” diye konuştu.

KONSTANTİN MARADİSHVİLİ: ÖZELLİKLE İLK YARI İYİ OYNADIK

İlk yarı iyi oynayan taraf olduklarına dikkat çeken Maradishvili, “Özellikle ilk yarı iyi oynadık. Ancak golü bulamadık. Hocamız ile henüz 2’nci maçımız. Daha sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Böyle maçlarda küçük nüanslar maçı belli eder. Bence fizik olarak iyiydik. Son 15 dakika kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Gol kırılma anı oldu. Golden sonra savunmamız da öne geldi. Sonrasında zaten pek fazla şansımız olmadı” diye konuştu.