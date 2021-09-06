Marrone müjdeyi verdi: Arzulanan Beşiktaş geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinin kilit isimlerinden olan Stefano Marrone, takımı değerlendirdi.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ın gizli kahramanlarından Fiziksel Performans Antrenörü Stefano Marrone, SÖZCÜ'nün konuğu oldu. Futbolcuların performansını değerlendiren İtalyan kondisyoner, milli maç arasından sonra takım seviyesinin yüzde 80'lere çıkacağını anlattı. İşte Marrone'nin değerlendirmeleri…

ARA İYİ GELECEK

“Sezon başı hem havaların sıcak olması hem de pandemi kararlarından dolayı, sezona kendi tesislerimizde hazırlandık. Tabii sıcaklık ve nem, hazırlık etabındaki en büyük olumsuzluklardır. Milli ara bize çok iyi gelecek. Şu ana kadar yüzde 60 seviyelerindeydik. Havaların 6-7 derece soğuması bizi rahatlatacak. Artık sabah antrenmanlarına geçeceğiz. Uzun sürecek bir maratondayız. Ligin boyu uzadı, Türkiye Kupası var; Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kapasitemizi yüzde 100'de tutmak istemiyoruz çünkü bu olduğunda sert düşüşler yaşanabilir. Takımın seviyesini hep yüzde 80'de tutmak istiyoruz. Böylelikle takım hem diri hem de hazır olacak. Milli maçlar sonrası takım yüzde 80 seviyesine gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Arzulanan Beşiktaş sahada olacak.”

TEIXEIRA'YA ÖVGÜ

“Alex Teixeira'nın sakatlığı önemli değil, zaten koşulara başladı. Bu hafta takıma döner. Tabii kendisi ile devamlı konuşuyorum. Bir kere çok istekli. Tam anlamı ile hazır olması minimum üç maksimum beş hafta sürecek. Çin'de çok yumuşak bir futbol olduğunu ve güçlü başlayamadığını anlattı. Burada durum çok farklı, çok iyi çalışıyor. Hazır olduğunda süratini, topla driplinglerini ve golcü yönünü fazlasıyla izleyeceğiz.”

SIKINTI OLMAZ

“Takım izinli olduğundan, Pjanic de milli takıma gittiğinden dolayı onunla görüşemedim. Bununla birlikte genel bilgim var. Sezonu Barcelona ile açtı. Kamp yapmış bir oyuncu. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.”

ÇOK İSTEKLİ

“Ghezzal bu sezon çok farklı. Hem istekli hem de coşkulu. Geçen sezondan daha iyi olduğunu belirteyim. Çok koşuyor ve iyi durumda. Batshuayi de hazır geldi. Hiçbir sorun yok.”

BİZDEN BİRİ STEFANO

Napoli doğumlu, 57 yaşındaki Stefano Marrone, Türkiye'ye 2001'de Beşiktaş ile adım attı. İlk olarak Nevio Scala'nın ekibinde yer alan İtalyan spor adamı, Türkiye'de, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Sivasspor, Galatasaray, Göztepe ve Yeni Malatya'da; Avrupa'da ise Manchester City ile Everton'da görev yaptı. Çok iyi derecede Türkçe konuşuyor, bir Türk ile evli ve İstanbul'u evi olarak görüyor.