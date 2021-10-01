Marsilya Başkanı Pablo Longoria’dan tehdit! Maç bitti sahaya daldı…

Fransa'da gergin başlayan Marsilya-Galatasaray maçı gergin bitti. Maçın son düdüğüyle sahaya giren Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria hakemin üzerine yürüyerek tehdit etti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya-Galatasaray maçının ardından gergin anlar yaşandı. Fransız kulübünün başkanı Pablo Longoria, hakem Pawel Raczkowski’nin üzerine yürüdü.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Marsilya’da oyuncular ve kulüp başkanı, maç sonunda hakeme tepki gösterdi.

Polonyalı hakem Pawel Raczkowski’nin son düdüğünün ardından Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, sahaya indi. Oldukça sinirli gözüken Longoria, hakemin üzerine yürüyüp tehditler savururken saha yetkilileri ve korumaları ona engel oldu.

DIAGNE VE SALIBA GIRTLAK GIRTLAĞA GELDİ

Velodrome Stadı’nda oynanan Marsilya-Galatasaray maçının 90+4. dakikasında saha bir anda karıştı. Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne ile Marsilya’nın Fransız stoperi William Saliba, karşılaşmanın son anlarında gırtlak gırtlağa geldi.

Taç çizgisinde yaşanan pozisyon sonrası Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne ile Marsilya’nın Fransız stoperi William Saliba arasında tansiyon yükseldi. Saliba’nın Diagne’nin üzerine yürümesi sonrası iki futbolcu gırtlak gırtlağa gelirken, araya giren iki takım futbolcuları arbedeyi güçlükle önledi.

GUENDOUZI VE VAN AANHOLT GERGİNLİĞİ

Marsilya’nın iptal edilen pozisyonun içinde yer alan ve maç esnasında tartışma yaşayan Guendouzi ve Patrick van Aanholt da karşılaşma sonrasında gerginlik yaşadı.

İki takımın oyuncuları ve teknik heyetteki isimler araya girerek tansiyonu düşürdü.