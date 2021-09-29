Marsilya Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı bekleniyor

UEFA Avrupa Ligi heyecanı temsilcimiz Galatasaray'ın Marsilya deplasmanı mücadelesiyle devam ediyor. İlk maçta İtalya temsilcisini devirerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray Marsilya karşısında galibiyet alarak koltuğunu pekiştirmek istiyor. Marsilya Galatasaray maçı saat 22:00'de başlayacak, Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Marsilya Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. maçı için karşı karşıya geliyor. İlk maçta Lazio’yu deviren Galatasaray, grubun bir diğer güçlü ekibi Marsilya’yı da yenmenin hesaplarını yapıyor.

MARSİLYA GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Marsilya Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak. Müsabaka, Exxen’de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

MARSİLYA: López, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Lirola, Guendouzi, Payet, Cengiz, De la Fuente, Dieng

MARSİLYA'YA LAZİO TAKTİĞİ

FATİH Terim, Marsilya maçına hazırlanıyor. Analiz odasında ve idmanlarda aklındaki taktiği deneyen Terim, Lazio on birinde karar kıldı. Stoperi Marcao-Nelsson’dan kuracak kurt hoca, kalede Muslera’yı, beklerde Yedlin ve Aanholt’u kullanacak. Hücum hattında yine Morutan-Cicaldau-Kerem-Halil dörtlüsü olacak. Terim, orta sahada

ise Berkan ve Taylan’ın enerjisinden faydalanacak. Fransa’da topa sahip olma ve defanstan oyun kurarken pas hatası yapılmaması kilit nokta olacak.

GALATASARAY’IN KADROSU

Marsilya Galatasaray maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.