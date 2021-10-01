Marsilya – Galatasaray maçının ardından olay paylaşım: ‘Çenen hala çalışıyor Cüce!’

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Patrick Van Aanholt, Marsilya maçında tartıştığı Matteo Guendouzi için maçın ardından olay yaratan bir paylaşım yaptı.

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Avrupa Ligi’nde Marsilya ile 0-0 berabere kalan Galatasaray’da Patrick Van Aanholt, gergin maçta VAR kararıyla iptal edilen penaltı pozisyonunun ardından tartışma yaşadığı rakip oyuncu Matteo Guendouzi’ye çok sert ifadeler kullandı.

Maçın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Van Aanholt, “VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. O peruğu kafandan koparmadan önce rahatlaman gerek cüce. Aslanlarıma hak edilmiş bu puan için aferin” ifadelerini kullandı.

‘İYİ Kİ VAR SİSTEMİ VAR’

Galatasaray’ın lider döndüğü maçın ardından açıklamalarda bulunan Patrick Van Aanholt, “Elbette penaltı değildi. Guendouzi bana dokundu ve yere düştü. İyi ki VAR gibi bir sistem var da görebiliyoruz. Marsilya üzerinde bir baskı vardı ve bizim tempomuzu kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz. Grupta bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi durumda olduğumuzun bir göstergesi” demişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Marsilya maçında Fransız temsilcisi önce penaltı kazandı, ardından Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, VAR kontrolü sonrası kararı iptal etti. Matteo Guendouzi’nin ceza sahasında içinde yerde kaldığı pozisyonu VAR monitöründen tekrar tekrar izleyen Pawel Raczkowski, pozisyonda faul olmadığına hükmetti ve verilen penaltıyı geri aldı.