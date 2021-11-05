Marsilya ile Lazio yenişemedi: Sonuç Galatasaray’a yaradı

Galatasaray'ın grubunda oynanan gecenin diğer maçında Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu skor temsilcimizi daha avantajlı hale getirdi. Marsilya'nın yıldızı Payet gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı’ndaki mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı karşılaşmada Marsilya 33. dakikada Milik’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Lazio, 45+7’de Felipe Anderson ile durumu 1-1 yaptı.

İlk yarının sonunda golü bulan Lazio, ikinci yarının başında da üstünlüğü yakaladı. Konuk takım 49. dakikada Immobile ile 2-1 öne geçti.

Taraftarının da desteğiyle goller arayan Marsilya, 82. dakikada kaptanı Dimitri Payet ile durumu 2-2’ye getirdi. Fransız yıldız son dakikalarda ise direğe takıldı! Payet ayrıca maçın son dakikasında gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü!

Bu sonucun ardından Galatasaray’ın 8 puanla lider olduğu grupta Lazio 5 puanla 2. sırada yer aldı. Marsilya 4 puanla 3. sırada kalırken, Lokomotiv Moskova 2 puanla son sırada kaldı.

Marsilya 25 Kasım Perşembe günü temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul’da karşılaşacak. Lazio ise Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak.