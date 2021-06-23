Martin Dubravka, kendi kalesine attığı golle EURO 2020 tarihine geçti

EURO 2020 E Grubu’nda İspanya ile karşılaşan Slovakya, bir üst tura yükselmek için puan ya da puanlar aradığı maçta kalesinde şok bir gol gördü. Karşılaşmanın 12. dakikasında penaltı kurtaran ve İspanya’nın birçok atağında kalesini gole kapatan Martin Dubravka, 30. dakikada akıllara durgunluk veren bir hata yaptı.

GOLL! Sarabia’nın direkten dönen vuruşunda kaleci Martin Dubravka inanılmaz bir hata yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor. İspanya 1-0 önde.#EURO2020 #ESP #SVK pic.twitter.com/sslK0bVvRJ — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021

Pablo Sarabia’nın ceza sahası dışından çektiği şut üst direğe çarptıktan sonra top havalandı. Aşağıya doğru inen topu kaleci Dubravka kornere tokatlamak istedi. Ancak zamanlama hatası yapınca topu kendi kalesine yollayan Slovak kaleci, turnuvanın en ilginç gollerinden birine imza attı.

Dubravka’nın golünden sonra EURO 2020’de kendi kalesine gol atan kaleci sayısı üçe yükselmiş oldu. Avrupa Şampiyonası tarihinde bu turnuvaya kadar hiçbir kaleci kendi filelerini havalandırmamıştı. Bu golle İspanya karşısında geriye düşen Slovakya, ilk yarının son anlarında yediği ikinci golle devreye 2-0 geride girerken, maçı da 5-0’lık mağlubiyetle tamamladı.

3 – Martin Dubravka, Euro 2020'de kendi kalesine gol atan üçüncü kaleci olurken (Wojciech Szczesny ve Lukas Hradecky ile birlikte); Avrupa Şampiyonası tarihinde bu turnuvaya kadar hiçbir kaleci kendi filelerini havalandırmamıştı. . pic.twitter.com/3Eq6pKOVzQ — OptaCan (@OptaCan) June 23, 2021

İsterse birisi çıkıp orta sahadan kaleye füze yollasın fark etmez. Avrupa Şampiyonası’nın en güzel golü Martin Martin Dúbravka’ya ait. O nasıl bir smaçtır öyle? Bu adam Premier League’de kaleci… #EURO2020 — Kaan Karadeniz (@Prounnic) June 23, 2021

Martin Dubravka, turnuva tarihinde aynı maçta hem penaltı kurtaran hem de kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu. #SVK (Opta) — Asist Analiz (@AsistAnaliz) June 23, 2021

Slovakya kalecisi Martin Dubravka İspanya’ya resmen “Sizin kendi becerinizle gol atacağınız yok madem… ” dedi ve öyle oynadı ilk yarıda. — Caner Eler (@canereler) June 23, 2021

Turnuvanın en iyi golü tartışılabilir ama en dramatik gol Dubravka imzalı.#EURO2020 — Ezgi Çan (@ezgican94) June 23, 2021

Dubravka'nın penaltı kurtarıp maçın kahramanı olmayı beklerken yediği gole bak… İnsan üzülüyor… İyi ki Kolombiyalı değil… — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) June 23, 2021