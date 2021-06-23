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Martin Dubravka, kendi kalesine attığı golle EURO 2020 tarihine geçti

EURO 2020 E Grubu son maçında İspanya ile karşılaşan Slovakya, kaleci Martin Dubravka'nın kendi kalesine attığı golle neye uğradığını şaşırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:35, 23/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Martin Dubravka, kendi kalesine attığı golle EURO 2020 tarihine geçti

EURO 2020 E Grubu’nda İspanya ile karşılaşan Slovakya, bir üst tura yükselmek için puan ya da puanlar aradığı maçta kalesinde şok bir gol gördü. Karşılaşmanın 12. dakikasında penaltı kurtaran ve İspanya’nın birçok atağında kalesini gole kapatan Martin Dubravka, 30. dakikada akıllara durgunluk veren bir hata yaptı.

Pablo Sarabia’nın ceza sahası dışından çektiği şut üst direğe çarptıktan sonra top havalandı. Aşağıya doğru inen topu kaleci Dubravka kornere tokatlamak istedi. Ancak zamanlama hatası yapınca topu kendi kalesine yollayan Slovak kaleci, turnuvanın en ilginç gollerinden birine imza attı.

Dubravka’nın golünden sonra EURO 2020’de kendi kalesine gol atan kaleci sayısı üçe yükselmiş oldu. Avrupa Şampiyonası tarihinde bu turnuvaya kadar hiçbir kaleci kendi filelerini havalandırmamıştı. Bu golle İspanya karşısında geriye düşen Slovakya, ilk yarının son anlarında yediği ikinci golle devreye 2-0 geride girerken, maçı da 5-0’lık mağlubiyetle tamamladı.

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Yayınlanma Tarihi:20:13,