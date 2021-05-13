Martin Linnes’in acı günü

Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes’in annesi vefat etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Martin Linnes’in değerli annesi Eva Døli Linnes’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Futbolcumuz Martin Linnes’in değerli annesi Eva Døli Linnes’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/WrFJjsTZTh — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 13, 2021