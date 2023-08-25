Masuaku’nun sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş'tan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Arthur Masuaku'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü, sol bek Arthur Masuaku’nun çekilen MR sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Demokratik Kongolu 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ikinci yarının başında yerini Bakhtiyor Zaynutdinov’a bırakmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten Arthur Masuaku’nun sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” (DHA)