Mathieu Valbuena, Olympiakos ile nikah tazeleyecek

Yunanistan Süper Lig’den şampiyonluğa ambargo koyan Olympiakos’un Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatacak.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, “Yeni sezonda da Olympiakos’ta kalmak istiyorum” diyen Valbuena 1 yıllık imza atacak.

Fenerbahçe’de 2 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi biten Valbuena, Yunan devine transfer olmuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 2 gol atıp 8 asist yapan 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise 42 maçta 9 gol atıp 23 de asist yaparak adeta yeniden doğdu.