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Spor Haberleri - Futbol

Mauricio Lemos, Beerschot V.A. takımına kiralandı

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı. 

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Mauricio Lemos, Beerschot V.A. takımına kiralandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz.”

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