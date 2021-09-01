Mauricio Lemos, Beerschot V.A. takımına kiralandı
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz.”
Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı
Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır.
Kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/b81UZXiZsS
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021