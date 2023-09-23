Mauro Icardi, Başakşehir maçı ile tarihe geçebilir

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maç Mauro Icardi için çok farklı bir anlam taşıyor. Arjantinli yıldız gol atarsa Süper Lig tarihine geçecek.

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Trendyol Süper Lig’in altıncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadelenin 3 puan dışında farklı bir anlamı daha var çünkü Arjantinli golcü Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçebilir…

20:00’de başlayacak olan mücadele Galatasaray’ın Arjantinli starı Mauro Icardi için çok farklı bir anlam taşıyor.

BURAK YILMAZ’I GERİDE BIRAKACAK

Sarı kırmızılı takımla ligde son 11 maçta ilk 11’de sahaya çıkan ve her maçta gol atan Mauro Icardi, eski Galatasaraylı ve şu an Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Burak Yılmaz’ın Trabzonspor formasıyla kırdığı rekora ortak olmuştu. Icardi, bu akşam da gol atmayı başarırsa, ilk 11’de sahaya çıktığı 12 maçta da gol atarak Burak Yılmaz’a ait rekorun yeni sahibi olacak.

Mauro Icardi için oluşan bu beklenti, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor ve bu akşamki mücadeleyi daha da heyecanlı bir hale getiriyor.

30 yaşındaki oyuncu ilk 11’de sahaya çıktığı, Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında toplam 18 kez gol sevinci yaşadı.

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