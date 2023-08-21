Mauro Icardi bu sezon hesabı erken açtı!

Geçen sezon ilk kez 7. haftada oynayan, ilk golünü 11. haftada bulan, lig ve kupada sadece 26 karşılaşmaya çıkıp 23 gol-8 asiste imza atan Mauro Icardi bu yıl üç gole sadece dört maçta ulaştı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray yine Mauro Icardi'yi konuşuyor. Trabzonspor karşısında takımının iki golünü de atan Arjantinli süper yıldız bir kez daha kendine hayran bıraktı. Icardi sadece iki harika gol atmakla kalmadı. Ezeli rakiplere karşı Türkiye'deki gol sayısını da sekize yükselterek tam bir derbi üstadı olduğunu gösterdi.

Arjantinli, geçen sezon Galatasaray formasını ilk kez yedinci haftada giymiş, ilk golünü 11 haftada atmış ve kupa ile birlikte oynadığı 26 karşılaşmanın 17'sinde skora etki edip 23 gol-8 asistlik katkı vermişti.

FAZLA KİLOSU VAR AMA…

Mauro Icardi bu kez sezonu erken açtı. Sezondaki ilk golünü Olimpija'ya atan, ligdeki hesabı da Trabzonspor'a karşı açan Icardi, henüz dört maçta üç gole ulaştı bile. Dünyaca ünlü golcünün takımla hazırlık kampı geçirmemesi nedeniyle halen fazla kiloları olduğu göze çarpıyor. Buna karşın teknik heyet Icardi'nin kısa süre içinde eski formunu yakalayacağına inanıyor. Eylül ayındaki milli takım arasında Icardi özel programla fit hale gelecek. Böylece yıldız futbolcunun verimi çok daha artacak.