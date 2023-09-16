Mauro Icardi durdurulamıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Samsunspor ağlarını da havalandırarak Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti.

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Trendyol Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta 4 gol bulan Mauro Icardi, Samsunspor mücadelesinde de takımının 4. golünü kaydetti.

Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 5 resmi müsabakanın hepsinde skoru değiştiren ve toplamda 7 gol atan Icardi, seriyi Samsun temsilcisi karşısında da devam ettirdi.

Yıldız golcü, bu sezon ligde 5, Avrupa’da ise 3 kez olmak üzere 8 kez gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi böylece Burak Yılmaz’ın rekorunu egale etmiş oldu. Ligde ilk 11’de çıktığı son 11 maçta da gol atma başarısı gösteren Arjantinli golcü, Burak Yılmaz’ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekoruna ortak oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU ‘DOUBLE’ YAPTI

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Dries Mertens’in pasında perdeyi açan Kerem, takımını öne geçirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu, 29. dakikada yine Mertens’in pasında bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi.

Ligde son 2 maçta 3 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 4’e yükseltti.

Müsabakada Galatasaray adına 3. golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon ligde ilk, resmi maçlarda ise 2. golünü attı.

ZIYECH VE NDOMBELE İLK KEZ

Galatasaray’ın yeni transferler Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

İngiltere’nin Chelsea takımından kiralanan Faslı yıldız, Samsunspor maçının 46. dakikasında Tete’nin yerine oyuna dahil oldu. Tottenham’dan kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Ndombele ise 74. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna girdi.

Hakim Ziyech, Galatasaray’ın dördüncü golünde asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmanın ardından galibiyet “Üçlü”sünü de yeni transfer Hakim Ziyech çektirdi. Sarı-kırmızılı takım, klasikleşen galibiyet kutlamasını yine taraftarı önünde yaptı. Taraftarın isteğiyle “Üçlü” tezahüratını Ziyech başlattı.

LİGDE İLK GOLÜNÜ YEDİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü.

Ligdeki ilk 3 maçında 5 gol atan Galatasaray, kalesini gole kapatmıştı. Samsunspor mücadelesinin 46. dakikasında Landry Dimata’nın golüne engel olamayan “Cimbom”, bu sezon ilk kez topu filelerinden çıkarmak zorunda kaldı. (AA)