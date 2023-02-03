Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı, efsanelerin izinde!

Galatasaray'ın yeni yıldızlarının başarısında tarih saklı. Bülent Korkmaz, Felipe Melo ve Didier Drogba ölmedi şekil değiştirdi. Abdülkerim, Torreira ve Icardi unutulmaz aslanların gölgesi gibi sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray rekorları altüst ediyor, doludizgin şampiyonluğa koşuyor. Üç ismin performansı öne çıkıyor; Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi ve Lucas Torreira, taraftarlara sarı-kırmızılıların unutulmaz isimlerini hatırlatıyor.

Abdülkerim, Bülent Korkmaz'ı andırıyor. Sarı-kırmızılı formayı giyen yerli stoperler arasında uzun yıllardır onun gibisi görünmedi; hem savaşçı hem de tam bir lider. Ayrıca son iki sezonda ondan daha fazla gol (7) atan bir savunmacı yok. Torreira; Melo gibi orta sahada tam bir duvar. Uruguaylı, son üç maçında girdiği 34 ikili mücadelenin 33'ünü kazandı.

Ve Icardi… Arjantinli, Drogba'dan aşağı kalmadı. İç sahada attığı altı golle takımına fazladan dokuz puan kazandırdı. Toplamda 11 maçta 8 gol-5 asiste ulaştı.

HER YERDE ZİRVEDE

Icardi, santrfor oyuncuları arasında pek çok istatistikte ilk sırada. Asist, toplam gol ve asist beklentisi, isabetli şut, rakip ceza sahasında topla buluşma ile gol pozisyonu yaratma verilerinde tangocudan iyi bir santrfor yok.

TEKMEYE KAFA SOKTU

Lucas Torreira, Ümraniye maçında kayıp yere düştü ama mücadeleyi bırakmadı. Topu kafasıyla engelleyip Melo'nun hareketini yıllar sonra tekrarladı.