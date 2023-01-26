Mauro Icardi mesajları ifşa etti! Keita Balde eşimi taciz etti…

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medyadan arka arkaya yaptığı paylaşımlarla eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıkladı.

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Galatasaray’ın süper yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın yılan hikayesine dönen ilişkisinde bu kez hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Wanda ile olaylı bir şekilde ayrılan Mauro Icardi, Instagram hesabında paylaştığı hikayeyle Spartak Moskova’nın İspanyol asıllı Senegalli ismi Keita Balde’nin evli olmasına rağmen Wanda Nara’ya mesajlar attığını ifşa etti.

Arjantinli isim, Wanda’nın karşılık vermediğini savunurken, Balde’nin taciz mesajlarını da gözler önüne serdi.

ICARDI’DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, Antalyaspor maçının ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle Fransa’ya gitmişti. Icardi’nin Paris’te kaldığı süre içerisinde Wanda Nara’nın kullandığı kendi adına olan kredi kartını iptal ettiği ve özel jetini kullanmasını yasakladığı haberleri magazin gündemine yansımıştı.

Bunun sebebi ise gece saatlerinde belli oldu. Arjantinli Icardi, Instagram’da peş peşe hikaye paylaşarak, eski takım arkadaşı Keita Balde’nin karısı Simona Guatieri’yi aldattığını söyledi. Bu paylaşım sonrası Icardi’yi defalarca arayan Keita Balde’nin çağrıları da cevapsız kaldı. Tecrübeli santrfor arama kaydını da hikayesinden paylaştı.

Bununla da yetinmeyen Icardi, Simona Guatieri’ye (Keita Balde’nin eşi) mesaj atarak kocasının onu aldattığını söyledi.

Arjantinli futbolcu, sosyal medyadan Keita’nın eşi Simona Guatieri’ye mesaj yazarak ihaneti anlattı. Ancak Guatieri bu konuda kocasının yanında yer aldı. Birliktelik mesajı veren Guatieri, “Kocam bir futbolcu, dedikoducu değil” diyerek iddialara inanmadığını söyledi. Keita ve eşi, gece saatlerinde mutlu aile pozu vererek Icardi’ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

KOLYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İhanet iddialarının çıkış noktası olarak Wanda Nara ve Simona Guatieri’nin aynı kolyeyi takması gösteriliyor. İddialara göre; Balde, eşine ve Wanda Nara’ya aynı kolyeyi aldı. Yabancı basında paylaşılan fotoğraflarda ikilinin aynı kolyeyi taşıdıkları görülüyor.

Detaylar bununla da bitmedi… Wanda Nara ve Keita Balde’nin aynı gün, benzer saatlerde “Mutlu ol” paylaşım yapması da ihanet iddialarını güçlendirdi.

Keita Balde ise iddiaları reddetti. Wanda Nara ile Dubai’da dostane bir görüşme olduğunu söyledi ve isminin bu tarz haberlerde geçmemesini istediğini belirtti. Ayrıca Wanda Nara da kendisine ulaşan bir gazeteciye Keita’nın attığı mesajların ekran görüntüsünü göndererek taciz iddialarını doğruladı.

G.SARAY TARAFTARI HÜCUM ETTİ

Galatasaraylılar ise Keita Balde ve oynadığı takım olan Spartak Moskova’nın sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balde ve Rus ekibi de çareyi gönderileri yoruma kapatmakta buldu.

Attığı hikayeleri sosyal medya hesabından kaldıran Mauro Icardi son yaptığı paylaşımda: “Günaydın! paparazzilerin reklamını yapmaya devam etmemek için hikayeleri sildiğimi bilmenizi istiyorum. Zaten her yerde gördüler. Şimdi de pişman olduğumu uyduruyorlar. Herkese güzel bir gün dilerim!” ifadelerini kullandı.