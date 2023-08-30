Mauro Icardi’nin gol şovu ve Muslera’nın muhteşem kurtarışları

Mauro Icardi, Molde karşısında da ağları sarsarak gol formunu sürdürdü. Ancak gecenin asıl kahramanı, kalesinde devleşen Fernando Muslera oldu.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Molde ile oynanan rövanş maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig’deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla kalesinde adeta devleşti.

Tecrübeli file bekçisi, Molde’nin birçok atağında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının gruplara kalmasında önemli rol oynadı. (AA)