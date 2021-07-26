Max Kruse’den canlı yayında Dilara Mardine’ye evlenme teklifi

Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Max Kruse, ilginç bir ana imza attı. Max Kruse, Almanya’nın Suudi Arabistan’ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından kız arkadaşına canlı yayından evlenme teklif etti.

Galip geldikleri mücadelenin ardından kameralar karşısında geçerek ‘Kız arkadaşıma bir mesajım var’ diyen Kruse, formasının altındaki tişörtü çıkardı ve altında Kürtçe yazılmış “Ez ji te hez dikim. Tu dixwazî bi min re bizewicî?” (Seni seviyorum, benimle evlenmek ister misin?) yazısı görüldü.

Max Kruse a demandé sa copine en mariage après le match contre l'Arabie Saoudite. pic.twitter.com/HeHw203vDC — Bundesliga France (@bundesligaenfr) July 25, 2021

Dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştiren Kruse’un sevgilisi Dilara Mardine’nin de bu sürpriz karşısında çok şaşırdığı ve teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardine’nin söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Alman futbolcu Maximilian Kruse’un Dilara Mardine'ye canlı yayında yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Dilara Mardine (@dilaramardine)’in paylaştığı bir gönderi

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.