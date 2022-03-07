Mbappe idmanda sakatlandı! Real Madrid maçı riske girdi…
Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçı öncesi idmanda sakatlandı.
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe’den üzücü bir haber geldi.
PSG’de Kylian Mbappe bu sabah gerçekleşen antrenman sırasında ayağına ciddi bir darbe aldı. İdmanı tamamlayamayan Mbappe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynaması riske girdi.
İLK MAÇTA REAL’İ YIKMIŞTI
23 yaşındaki oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacakları maçta oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. PSG, 9 Mart Çarşamba günü Santiago Bernabeu’da Real Madrid ile rövanş maçına çıkacak.
Bilindiği üzere, Fransa’daki ilk maçı PSG, Kylian Mbappe’nin 90+4. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.