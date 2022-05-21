Mbappe PSG’de kaldı! 3 yıllık sözleşme…

Transfer piyasasının merakla beklediği Mbappe transferi gerçekleşmedi. Adı Real Madrid ile anılan yıldız isim takımı Paris Saint Germain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Paris Saint-Germain’de Kylian Mbappe düğümü sonunda çözüldü. Fransız ekibi, uzun süredir Real Madrid’e gideceği haberleri için genç yıldızı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe’nin geleceği, futbol dünyası tarafından aylardır merakla bekleniyordu. Fransız dünya yıldızı son kararını verdi ve takımı PSG’de kaldı.

YILLIK 100 MİLYON, 300 MİLYON EURO İMZA PARASI

2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro’luk da bir imza ücreti ödenecek.