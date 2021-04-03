Mbaye Diagne attı, West Bromwich Chelsea’yi yıktı: 2-5

Teknik Direktör Thomas Tuchel’in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren WBA karşısında şok bir yenilgiyle aldı. Londra ekibi, Stamford Bridge’deki maçı 5-2 kaybetti.

Mücadelenin 27. dakikasında Christian Pulisic’in golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, 29. dakikada Thiago Silva’nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarı bitmek üzereyken 45+2 ve 45+4’te Matheus Pereira’nın attığı gollerle WBA soyunma odasına 2-1 önde girdi.

WBA karşısında 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü kaybeden Chelsea, 63. dakikda Callum Robinson ve 68. dakikada Mbaye Diagne’nin golleriyle 4-1 geriye düştü. Dakikalar 71’i gösterirken Mason Mount’un golü skoru 4-2’ye getirse de, 90+1’de son sözü Callum Robinson söyledi ve WBA sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu WBA formasıyla 90 dakika sahada kalırken, teknik direktör Sam Allardyce’ın öğrencileri kritik bir galibiyet alarak puanını 21’e yükseltti. Chelsea ise, Tuchel yönetiminde 10 maç sonra yenildi ve 51 puanda kaldı.

Ara transferden Galatasaray’dan kiralanan Diagne, Premier Lig’de 10 maçta 2. golüne ulaştı. Senegalli forvet daha önce Manchester United maçında ağları sarstı.

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