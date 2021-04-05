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Mbwana Samatta aylar sonra gol attı, Emre Belözoğlu’na koştu!

Süper Lig 32. haftasında Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de, Mbwana Samatta'nın golünün ardından sevinç yumağı oluşturuldu. Golden sonra Emre Belözoğlu'na koşan Tanzanyalı forvet, aylar sonra gol sevinci yaşadı.

Güncellenme: 21:32, 05/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Mbwana Samatta aylar sonra gol attı, Emre Belözoğlu’na koştu!

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Süper Lig’deki 10 haftalık gol orucunu Denizlispor maçında bozdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de tercih ettiği Samatta, ilk 45 dakikada etkili bir oyun ortaya koyamadı. Ancak ikinci yarıya da Tanzanyalı forvet ile başlayan Belözoğlu, 64. dakikada gelen golle büyük sevinç yaşadı. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Samatta, uzak direğe kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

Süper Lig’deki 10 haftalık suskunluğunu bozan Samatta, ligdeki 5. golünü atmayı başarırken, golden sonra sevincini yeni hocası Emre Belözoğlu ile yaşadı. Takım arkadaşlarını çağıran Samatta, yedek kulübesine giderek Emre Belözoğlu’na sarıldı.

Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan kiraladığı 28 yaşındaki forvet, son golünü 25 Ocak’taki Ankaragücü galibiyetinde atmıştı. Samatta’nın golünden sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlar:

Ankaragücü Caner Erkin Denizlispor Emre Belözoğlu Fenerbahçe Mbwana Samatta Süper Lig Twitter
Yayınlanma Tarihi:20:46,