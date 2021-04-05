Mbwana Samatta aylar sonra gol attı, Emre Belözoğlu’na koştu!

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Süper Lig’deki 10 haftalık gol orucunu Denizlispor maçında bozdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de tercih ettiği Samatta, ilk 45 dakikada etkili bir oyun ortaya koyamadı. Ancak ikinci yarıya da Tanzanyalı forvet ile başlayan Belözoğlu, 64. dakikada gelen golle büyük sevinç yaşadı. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Samatta, uzak direğe kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Süper Lig’deki 10 haftalık suskunluğunu bozan Samatta, ligdeki 5. golünü atmayı başarırken, golden sonra sevincini yeni hocası Emre Belözoğlu ile yaşadı. Takım arkadaşlarını çağıran Samatta, yedek kulübesine giderek Emre Belözoğlu’na sarıldı.

Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan kiraladığı 28 yaşındaki forvet, son golünü 25 Ocak’taki Ankaragücü galibiyetinde atmıştı. Samatta’nın golünden sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlar:

Samatta

Büyü bozuldu , büyü bozuldu

SAMATTA'YA GOL ATTIRMAYI BAŞARDIĞI İÇİN ŞU ANDA EMRE BELÖZOĞLU BENİM GÖZÜMDE GUARDİOLA'DAN DAHA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜR — Mehmet Berke (@HonoreDeBerke) April 5, 2021

Samatta, 3 aylarla birlikte tuttuğu gol orucunu sonunda bozdu. — Futbol-u Alîyye (@0smanlisporFK) April 5, 2021

Samatta attı kıyamet bugündür ya ümmeti muhammet — Çağlayan (@caginyo) April 5, 2021