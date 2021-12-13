Mecnun Otyakmaz’dan Rıza Çalımbay’a yeşil ışık

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, adı Beşiktaş ile anılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında kendi sahasında Galatasaray’ı 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor’da başkan Mecnun Otyakmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında konuşan Mecnun Otyakmaz, “Beşiktaş’a giderse serbest kalır diye bir mukavele yok. Ama Rıza hoca için Beşiktaş’ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz. Ama böyle şartlarda da kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini de sanmıyorum” dedi.

Galatasaray maçını da değerlendiren Mecnun Otyakmaz, son haftalarda iyi oynadıklarını belirtirken, “Bugün de iç sahada olmanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür oynadığımız futbolla hak ettiğimiz galibiyeti aldık, taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Yine geçen seneki gibi maçların yoğunluğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve iyi sonuçlar almaya başlıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi yenilmezlik serimiz devam eder” ifadelerini kullandı.