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Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçında tek gol

Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında sahasında oynadığı maçta Alanyaspor'a mağlup oldu. Başakşehir böylece, tıpkı geçen sezon gibi lige mağlubiyetle başlamış oldu.

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Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçında tek gol

Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın tek golünü 12. dakikada Borja kaydetti.

Böylelikle Başakşehir, 2021-2022 sezonuna mağlubiyetle başlamış oldu. Başakşehir, geçtiğimiz sezona da deplasmandaki 2-0'lık Hatayspor yenilgisiyle start vermişti.

Başakşehir, 2020-2021 sezonunda da Alanyaspor'a iki maçta 4 puan kaybetmişti. Deplasmanda 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi, evinden ise golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 3′ Sağ taraftan Guldbrandsen'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Visca'nın yerden şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
  • GOL! 12′ Diedhiou'nun ceza sahası ışından kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırırken top Borja'nın önünde kaldı. Borja'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
  • 27′ Aleksic'in ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top barajdan tekrar Aleksic'in önünde kaldı. Dönen topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
  • 42′ Lima'nın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Siopis'in yerden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
  • 45+1′ Efecan'ın ceza sahası içine girip kaleci Volkan'ı da çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü.
  • 66′ Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Caiçara'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
  • 68′ Ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Ndayishimiye'nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
  • 81′ Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan oyun alanı içine çıkardı. Dönen topu alan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.