Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçında tek gol

Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında sahasında oynadığı maçta Alanyaspor'a mağlup oldu. Başakşehir böylece, tıpkı geçen sezon gibi lige mağlubiyetle başlamış oldu.

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Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın tek golünü 12. dakikada Borja kaydetti.

Böylelikle Başakşehir, 2021-2022 sezonuna mağlubiyetle başlamış oldu. Başakşehir, geçtiğimiz sezona da deplasmandaki 2-0'lık Hatayspor yenilgisiyle start vermişti.

Başakşehir, 2020-2021 sezonunda da Alanyaspor'a iki maçta 4 puan kaybetmişti. Deplasmanda 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi, evinden ise golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

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