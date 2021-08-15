Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçında tek gol
Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında sahasında oynadığı maçta Alanyaspor'a mağlup oldu. Başakşehir böylece, tıpkı geçen sezon gibi lige mağlubiyetle başlamış oldu.
Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın tek golünü 12. dakikada Borja kaydetti.
Böylelikle Başakşehir, 2021-2022 sezonuna mağlubiyetle başlamış oldu. Başakşehir, geçtiğimiz sezona da deplasmandaki 2-0'lık Hatayspor yenilgisiyle start vermişti.
Başakşehir, 2020-2021 sezonunda da Alanyaspor'a iki maçta 4 puan kaybetmişti. Deplasmanda 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi, evinden ise golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 3′ Sağ taraftan Guldbrandsen'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Visca'nın yerden şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
- GOL! 12′ Diedhiou'nun ceza sahası ışından kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırırken top Borja'nın önünde kaldı. Borja'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
- 27′ Aleksic'in ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top barajdan tekrar Aleksic'in önünde kaldı. Dönen topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
- 42′ Lima'nın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Siopis'in yerden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
- 45+1′ Efecan'ın ceza sahası içine girip kaleci Volkan'ı da çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü.
- 66′ Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Caiçara'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
- 68′ Ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Ndayishimiye'nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
- 81′ Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan oyun alanı içine çıkardı. Dönen topu alan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.