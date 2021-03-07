Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’ni 90’da Demba Ba ile yıktı

Süper Lig’in 29’uncu hafta mücadelesinde ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir Başkent’te Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Bu sezon ligde 10 maçtır galip gelemeyen son şampiyon Başakşehir son dakikaları nefes kesen maçta 90’ıncı dakikada Demba Ba ile bulduğu golle kazandı.

Alt sıralarda derin bir nefes alan Başakşehir, ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında ecel terleri döktü. Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren İstanbul ekibi yeni teknik direktörü ile ilk 3 puanını almayı başardı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında 85’te beraberliği ve 1 puanı kurtaran Demba Ba, bu hafta da Gençlerbirliği karşısında 90’da attığı golle takımına hayat verdi.

88’DE 10 KİŞİ KALDILAR

Gençlerbirliği 88’de Polomat’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Galibiyet için bir çok fırsattan yararlanamayan Ankara ekibi son dakikada kalesinde gördüğü golle yıkıldı.

Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 4 beraberlik almıştı. Aykut Kocaman ile ligde 7 maça çıkan Başakşehir 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken ilk kez galip geldi.

Bu sonucun ardından puanını 29’a çıkaran Başakşehir 16’ıncı sıradaki yerini sağlama aldı. Son sırada yer alan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

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İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

29. dakikada Berkay Özcan’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Furman’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Lima’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın orta sahadan verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Türüç’ün vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

68. dakikada Ayite’nin ortasında Lima’nın kafa vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.

73. dakikada Candeias’ın pasında Lima’nın vuruşunda top kaleci Volkan Babacan’dan oyun alanına geri döndü.

90. dakikada ceza sahası dışından Tolga Ciğerci’nin vuruşunda kaleci Nordfeldt’ten seken topu Ba filelerle buluşturdu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Özgür Yankaya x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Angelo xx, Johansson xx, Motta xx, Candeias xx, Furman xx (Mugni dk. 84 ?), Soner Dikmen xx (Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Sefa Yılmaz xx (Arda Kızıldağ dk. 84 ?), Murat Yıldırım xx (Ayite dk. 67 x), Lima x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Ömer Ali Şahiner xx (Rafael dk. 46 x), Epureanu xx, Ponck xx, Giuliano xx (Ndayishimye dk. 84 ?), Aleksic xx (Edin Visca dk. 71 x), Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Mehmet Topal xx (Tolga Ciğerci dk. 84 ?), Crivelli xx (Ba dk. 59 xx)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Fehmi Mert Günok, Ravil Tagir, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ba (dk. 90) (M. Başakşehir)

Kırmızı Kart: Polomat (dk. 89) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Aleksic, Hasan Ali Kaldırım (M.Başakşehir)