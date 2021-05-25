Medipol Başakşehir, Volkan Babacan’ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Başakşehir, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz” denildi.