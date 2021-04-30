Medipol Başakşehir’in kümede kalma umudu

Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, konuk olduğu BB Erzurumspor'u, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 2-1 yendi. Kümede kalma adına direkt rakibiyle oynadığı müsabakada önemli bir geri dönüşe imza atan Aykut Kocaman'ın takımı, puanını 40 yaparak 15. sıraya yükseldi.

Erzurum galibiyetiyle nefes alan M. Başakşehir'in sıradaki hedefi ise MKE Ankaragücü. Ankara temsilcisinin, Gaziantep FK'ya kaybetmesiyle rakibinin önüne geçen turuncu-lacivertli takım, Fatih Terim Stadı'nda 3 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmada da mutlak 3 puan peşinde olacak. Galip geldiği takdirde 43 puana ulaşacak Başakşehir, iyiden iyiye alt sıralardan da uzaklaşacak.

İlginizi Çekebilir Erzurum'daki 6 puanlık maç Başakşehir'in!

Aykut Kocaman'ın öğrencileri eğer kaybederse Ankaragücü 41 puanla İstanbul temsilcisinin 1 puan yukarısına çıkacak. 38 puanlı Kayserispor da olası bir galibiyette puanını 41 yapacak ve turuncu-lacivertliler yeniden 17. sıraya gerileyecek. Ayrıca 37'şer puanlı Kasımpaşa ve Erzurumspor da kazanmaları durumunda Başakşehir'le aynı puana gelecek. Başakşehir – Ankaragücü beraberliğinde ise iki takımın sıralamasında bir değişim yaşanmayacak.

GULBRANDSEN YİNE SAHNEDE

Erzurumspor mücadelesinin 84. dakikasında attığı golle takımına kritik 3 puanı kazandıran Norveçli futbolcu Gulbrandsen, ligin ilk yarısında da Erzurum'u boş geçmemişti. Başakşehir'in, sahasında 1-0 kazandığı müsabakada turuncu-lacivertlilerin tek golünü kaydeden yine 28 yaşındaki oyuncuydu. Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda da 4 golü bulunan Fredrik Gulbrandsen, M. Başakşehir'in en skorer oyuncusu konumunda.