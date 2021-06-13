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Medya ayak tenisi turnuvasında şampiyon belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği basın mensuplarına özel ayak tenisi turnuvasında şampiyon Cumhuriyet oldu.

Güncellenme: 12:45, 13/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Medya ayak tenisi turnuvasında şampiyon belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, deniz üzerine konumlandırılan platformda basın mensuplarına özel ayak tenisi turnuvası düzenledi. Şehrin cazibe merkezi haline gelen Haliç’te gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Anadolu Ajansı, Fanatik, Cumhuriyet, Sözcü, Sporlig, Karar, Fotomaç ve Kanal 7 ekiplerinin katıldığı organizasyonda şampiyonluğa Cumhuriyet ulaştı. Cumhuriyet, finalde Anadolu Ajansı'nı 3-0 yenerek büyük ödülün sahibi oldu. Ayak Tenisi Federasyonu hakemlerinin düdük çaldığı müsabakalar sonucunda Anadolu Ajansı turnuvayı ikinci, Kanal 7 ise üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvada şampiyonluğa uzanan Cumhuriyet, Finspor’dan 2.500 TL'lik hediye çeki; ikinci olan Anadolu Ajansı, Finspor'dan 1.500 TL'lik hediye çeki; üçüncü olan Kanal 7 ise Finspor'dan 1.000 TL'lik hediye çeki kazandı.

Dereceye giren takımlara ödüllerini İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri Serap Timur ve Cem Müslüm Cebeci verdi.

İBB istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi kanal 7 Sözcü
Yayınlanma Tarihi:12:44,