Mehmet Akyüz ve Rangel, Adana Demirspor’dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz” denildi.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan 35 yaşındaki forvet 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

Takıma devre arasında katılan Brezilyalı forvet Rangel ise 7 maçta forma giyip 1 gol sevinci yaşadı.